Schlepper beim Warten aufs Taxi verhaftet

Der Kastenwagen parkte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Nähe eines Hotels, als eine Gruppe von Frauen, Männern und Kinder ausstieg. Mehrere Ortsbewohner beobachteten die Szene und verständigen in weiterer Folge die Polizei. Als die Beamten eintrafen und das geparkte Fahrzeug öffneten, haben sich die Schlepper bereits aus dem Staub gemacht. Im Laderaum blieben noch acht Flüchtlinge zurück.

Insgesamt 26 Menschen aufgegriffen

Sofort wurde eine Großfahndung nach den Schleppern eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Weitere Flüchtlinge wurden gefunden, insgesamt waren es 26 Menschen – elf Männer, sieben Frauen und acht Kinder. Die Polizei bestätigte am Freitagvormittag einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“. Bei den Geflüchteten handelte es sich um türkische Kurden, sowie Menschen aus dem Irak und Syrien.

Mutmaßliche Schlepper warteten im Nachbarort auf Taxi

Die eingeleitete Alarmfahndung nach den Schleppern blieb zunächst ohne Ergebnis. Erst ein Hinweis aus der Bevölkerung führte die Polizei zu den mutmaßlichen beiden Kriminellen. Die beiden Männer aus Syrien und Kamerun warteten im Nachbarort Litzelsdorf auf ein Taxi zur Weiterfahrt. Die zwei Männer wurden am Freitagvormittag einvernommen. Über die weitere Vorgehensweise entschied die Staatsanwaltschaft.