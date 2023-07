Ukrainische Kinder erholen sich im Burgenland

Das Ferienlager wurde auf Ersuchen der Partnerregion Transkarpatien und der ukrainischen Botschaft in Österreich vom Land Burgenland organisiert. Die Kinder kommen aus den unmittelbaren Kriegsgebieten im Südosten der Ukraine. Ein Großteil der Jugendlichen wohnt rund drei Stunden von Cherson entfernt. Einer Stadt, die von russischen Streitkräften besetzt ist. Sie mussten laut dem Land aus dem Kriegsgebiet evakuiert werden. Durch das Ferienlager sollen die Kinder auf andere Gedanken kommen und neue Dinge ausprobieren.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Buntes Programm

Am Donnerstag war ein Teil der Kinder und Jugendlichen in der Feuerwehrschule in Eisenstadt zu Gast. „Wir möchten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm bieten. Das heißt, sie lernen hier, was es bedeutet, ein Feuerwehrmann zu sein. Sie dürfen sich im Zielspritzen erproben und dürfen mit hydraulischen Geräten arbeiten. So versuchen wir den Kinder ein sehr buntes Programm zu bieten, damit sie mit guten Eindrücken wieder nach Hause fahren“, so Markus Wessely vom burgenländischen Landesfeuerwehrverband. Das Ferienlager im Burgenland dauert noch bis Montag, danach sollen die Kinder in weniger gefährlichen Regionen in der Ukraine weiter betreut werden.