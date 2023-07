Fahrraddiebstähle häufen sich

Das betroffene Fahrrad in Oberpullendorf war auf einem Fahrradträger eines Autos montiert. Die Diebe durchtrennten das Kettenschloss des Fahrrades und nahmen es mit. Das gestohlene Fahrrad hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Kriminaldienst Oberpullendorf führte die Spurensicherung durch.

Die Polizei rät zu hochwertigen Schlössern, ebenso zu einer guten Beleuchtung. Zudem sollte das Fahrrad an einen festen Gegenstand angeschlossen werden und registriert sein.

LPD Burgenland

Verdächtiger in Klingenbach festgenommen

Unterdessen wurde auch ein Verdächtiger nach Einbrüchen und Diebstählen in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) festgenommen. Der Mann soll zwei Einbrüche in der Gemeinde verübt haben. Bei der Festnahme in der Nähe der Ortseinfahrt sei der Mann mit Gegenständen unterwegs gewesen, die von einem Einbruchsopfer identifiziert wurden. Der 26-Jährige verweigerte allerdings jegliche Aussage. Gegen den Tunesier besteht ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für den Schengener Raum. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.