Neuer Recyclingrekord bei PET to PET

Genau 17.755 Tonnen an Getränkeflaschen wurden heuer laut Unternehmensangaben in den ersten sechs Monaten von PET To PET recycelt und wieder in den Ressourcenkreislauf zugeführt. Das sind um mehr als zweieinhalbtausend Tonnen bzw. 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Schwierige Zeiten

Geschäftsführer Christian Strasser sieht dennoch herausfordernde Zeiten auf das Unternehmen zukommen. Er erwarte einen „signifikanten Rückgang der sogenannten Recyclate“, also der wieder aufbereiteten Kunststoffabfälle. Grund dafür sei die prinzipiell schwierige Lage in der Wirtschaft sowie große Preisunterschiede zwischen Neuware und recyclter Ware, so Strasser.

Andi Bruckner

Auf dem Dach der Lagerfläche von PET to PET in Müllendorf wird derzeit eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von 6.400 Quadratmetern und fast 2.400 Paneelen errichtet. Acht Prozent des elektrischen Energiebedarfs des Unternehmens sollen durch diese Photovoltaikanlage abgedeckt werden.