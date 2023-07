Naturfreunde-Gründer Riegler gestorben

Johann Riegler wurde am 6. Feber 1922 als Kind einer Arbeiterfamilie in Pöttsching geboren. Seit der Gründung der Naturfreunde Burgenland 1949 war er einer der Hauptakteure in der Landesorganisation. 1952 wurde er Landesvorsitzender und übte diese Funktion 20 Jahre lang aus. „Sein Engagement läutete einen nie da gewesenen Aufschwung der Naturfreunde Burgenland ein“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Riegler gilt auch als der Begründer des Wintersports bei den Naturfreunden Burgenland, so war er der erste Skilehrwart des Landes.

„Wir werden Hans Riegler und seine Verdienste nie vergessen“, so der aktuelle Landesvorsitzende Christian Drobits. „Im Namen aller Naturfreunde verabschiede ich einen wahren Pionier unserer Gemeinschaft mit einem letzten ‚Berg Frei‘“, so Drobits.