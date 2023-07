Fahrradpolizisten jetzt auch im Burgenland

Beim Burgenland habe es sich um das letzte Bundesland gehandelt, in dem die Fahrradpolizei ausgerollt worden sei, hieß es vom Ministerium auf APA-Anfrage. In Österreich sind damit aktuell 338 Fahrradpolizistinnen und -polizisten im Einsatz.

APA/Eva Manhart

In drei Bezirken im Einsatz

Die Beamtinnen und Beamten werden in den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl am See den uniformierten Fahrraddienst versehen. „Sie sind für die Überwachung des Straßenverkehrs sowie sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben zuständig“, hieß es vom Ministerium. „Die Verkehrssicherheit für die Menschen in unserem Land muss umfassend gewährleistet sein“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Deshalb sei die Fahrradpolizei nun auf ganz Österreich ausgeweitet worden.