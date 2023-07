Chronik

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall bei Illmitz

Am Montag kam es am späten Abend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 205 im Gemeindegebiet von Illmitz (Bezirk Neusiedl am See). Bei einer Kollision mit zwei Fahrzeugen wurden zwei Personen verletzt. Eine davon befindet sich im kritischen Zustand.