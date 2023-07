Top im Hip-Hop: 17-Jährige zweifache Weltmeisterin

Jährlich treffen sich beim ESDU Dancestar World Final die Besten der Welt. Ende Mai dieses Jahr, traten mehr als 5.000 Tänzerinnen und Tänzer aus 63 Ländern in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Doris Nemeth gelang es heuer bereits zum zweiten Mal einen Weltmeistertitel zu gewinnen, und zwar in der Kategorie „Adult Urban Formation“. Es sei eine große Herausforderung, mit insgesamt 24 Tänzerinnen und Tänzern gleichzeitig zu tanzen, so Nemeth.

Hip-Hop wird olympisch

Sie tanze Hip-Hop bereits, seitdem sie sechs Jahre alt sei. Begonnen habe sie in der Tanzwerkstatt FUX in Oberpullendorf, so die Tänzerin. Nach ihren Anfängen in Oberpullendorf wechselte Nemeth vor fünf Jahren zum Westside Tanzsportverein ins ungarische Güns. Es habe dort mehrere Chancen zur Weiterentwicklung gegeben. Unter anderem habe sie neue Tanzstile gelernt, erklärte die Tänzerin.

Hip-Hop ist nur ein Überbegriff, es gibt mehrere Trends und Tanzstile. Der Körper bewege sich unterschiedlich und auch die Mimik sei je nach Tanzstile anders, so Nemeth. Ihren ersten Wettkampf hatte sie in Oberpullendorf, bei den Austrian Open. Zum Erfolg führt hartes Training, aber es schadet auch nicht Talent in die Wiege gelegt zu bekommen. Es brauche keine Ausbildung oder Erfahrung, um zu beginnen, aber Talent sei ein Vorteil. Nicht nur für Doris ist Hip-Hop ein echter Sport, es ist auch die erste Tanzform, die bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 Premiere feiern wird.