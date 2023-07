Chronik

Badeunfall: Mann war 20 Minuten unter Wasser

Am Pusztasee in Andau (Bezirk Neusiedl am See) kam es am Montag am frühen Abend zu einem Badeunfall. Ein 35-jähriger rumänischer Staatsbürger ging aufgrund mangelnder Schwimmkenntnisse unter. Feuerwehrtaucher konnten ihn erfolgreich bergen, anschließend wurde er ins Krankenhaus geflogen.