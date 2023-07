Der schnellste Gitarrist der Welt in Oslip

Seine Fingerfertigkeit an der Gitarre machte den amerikanischen Musiker Al Di Meola früh zum absoluten Weltstar. Keiner wirbelt so rasant wie er über das Griffbrett. Auch bei seinem Österreichgastspiel in Oslip stellte er einmal mehr unter Beweis, dass ihm auch nach so vielen Karrierejahren so schnell niemand das Wasser reichen kann.

ORF

„Liebe es, in Österreich zu spielen“

Das Konzert am Sonntagabend war sein zweites Gastspiel in der Cselley Mühle. Bereits Anfang der 1990er Jahre war er gemeinsam mit Paco de Lucia und John Mc Laughlin – mit denen er das erfolgreichste Gitarren-Album aller Zeiten aufnahm – im Burgenland. „Ich liebe es, in Österreich zu spielen, speziell hier in Oslip“, so Di Meola. Das Publikum sei großartig. Er spiele auch gern in Deutschland und in der Schweiz, die deutschsprachigen Ländern seien seine Lieblingsländer, um zu spielen.

Impression von Di Meolas Konzert in Oslip

Leben für den perfekten Moment auf der Bühne

Die Gitarre ist kreatives Instrument und Lebenselixier für Di Meola: „Ich muss jeden Tag üben und ich liebe es – deswegen mache ich das alles.“ Er übe vor allem auch seine neuen Kompositionen, die komplexer seien und es einfach erforderlich machten, täglich an der Gitarre zu arbeiten. Die harte Arbeit macht sich bezahlt. „Der perfekte Moment auf der Bühne ist, wenn ich wirklich spüre, dass die Verbindung von mir zu meinem Publikum da ist – dafür lebst Du.“