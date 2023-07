Pools graben den Freibädern die Gäste ab

Während vor etwa zehn Jahren noch mehr als 9.000 Badegäste jährlich in das Freibad in Heiligenkreuz im Lafnitztal gekommen sind, zieht es in den vergangenen Jahren nur noch etwa die Hälfte davon ins heimische Schwimmbad. „Ich glaube, dass die Coronviruspandemie mit ein Grund dafür war. In dieser Zeit, waren die Leute beim Hinausgehen eher ängstlich und da haben sehr viele Leute einen privaten Pool angeschafft“, sagte Bürgermeister Eduard Zach (SPÖ).

ORF/Lukas Krenn

Trend zum eigenen Pool im Garten steigt

Dass der Pool für den eigenen Garten derzeit im Trend liegt, bestätigen auch die Fachmärkte. Die Nachfrage ist demnach heuer wieder besonders groß. Auch in der Gemeinde Neuhaus am Klausenbach gibt es immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner, die sich laut Bürgermeisterin Monika Pock (ÖVP) für einen privaten Pool entscheiden.

ORF/Lukas Krenn

Gemeinden wollen Gäste ins Freibad locken

Allerdings steigt in Neuhaus auch die Zahl der Badegäste im Freibad an. „Wir haben ja nur von Juni bis August geöffnet. Viele sperren ja schon im Mai auf. Wir haben in diesen drei Monaten im Schnitt 110 Saisonkarten und 840 Tagesgäste. Heuer sind wir bei 130 Saisonkartenbesitzerinnen und Besitzern“, so Pock.

ORF/Lukas Krenn

Sowohl in Neuhaus als auch in Heiligenkreuz versucht die Gemeinde mehr Menschen ins Freibad zu locken. Gelingen soll das etwa in Form von Schwimmkursen, die derzeit in beiden Bädern stattfinden.