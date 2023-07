Wieder Manege frei nach Brand im Zirkus

Man habe in den vergangenen Tagen sehr viele Laufereien gehabt, um Papierkram zu erledigen, sagte Nicolas Spindler vom Zirkus Vegas: „Wir sind froh, dass wir wieder auftreten dürfen, am Wochenende finden bei uns wieder die Shows statt.“ Jetzt müsse man schauen, wie es weitergeht.

ORF/Nina Krachtowill

Man versuche die Show so gut wie vor dem Brand weiterzuführen, so Spindler. Eins zu eins sei das nicht möglich, weil seine Schwester viele Kostüme bei dem Brand verloren habe. Diese habe sie sich jetzt neu zusammenborgen müssen. Sie könne nicht alle Kunststücke wie gewohnt zeigen, weil sie sich in den neuen Kostümen nicht so ideal bewegen könne.