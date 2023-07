Millionen-Investition im Hotel Larimar

Seit der Eröffnung im Jahr 2007 wurde das Larimar immer wieder erweitert und ausgebaut, um den Gästen Neues zu bieten. Nachhaltigkeit war immer ein großes Thema. Nun nutzt der Hotelkomplex die Kraft der Sonne, um die Energiekosten zu senken. Man habe früher zwischen 180.000 und 200.000 Euro bezahlt, heuer seien es 600.000 Euro allein an Stromkosten, so Haberl. Daher habe man am Hoteldach eine große Photovoltaik-Anlage installiert, die einen Beitrag von rund 20 Prozent liefere. Davon erwarte er sich schon eine Einsparung.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Restaurantbereich vergrößert und neue Suiten

Außerdem wurde der Restaurantbereich durch einen Zubau vergrößert, um mehr Platz für die Gäste zu schaffen. Denn das Bedürfnis nach mehr Abstand sei auch nach dem Ende der Pandemie geblieben, sagte Haberl. Auch Zimmer wurden umgebaut: Vier Suiten mit zwei getrennten Schlafzimmern kamen dazu. Das Farbkonzept wurde ebenfalls verändert: Man folgt dem internationalen Trend zu gedämpften und ruhigen Farben.

ORF

Derzeit zwölf Lehrlinge im Hotel

Das Hotel ist im Sommer sehr gut gebucht und zum Teil sogar komplett ausgebucht. Es gibt viele Stammgäste. Viele Mitarbeiter sind schon von Beginn an im Haus, auch in sie investiert der Hotelier. Derzeit sind 140 Menschen im Larimar beschäftigt, darunter zwölf Lehrlinge. Es sei wichtig, mehr zu bieten als andere, erklärte Haberl. Man habe ein eigenes Mitarbeiterhaus, 100 Meter neben dem Hotel, in dem die Lehrlinge wohnen könnten und auch besondere Goodies für die Lehrlinge.

ORF

Eine Baustelle gibt es derzeit noch: Der neue Mitarbeitertrakt mit Restaurant wird erst Ende Juli fertig. Davon sollen die Gäste so wenig wie möglich mitbekommen.