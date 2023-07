Zöllner in spe finden Schmuggel-Zigaretten

Bei einem Praxiseinsatz im Rahmen der Ausbildung entdeckten die Zöllner in spe im Laderaum eines Kleintransporters mit bulgarischem Kennzeichen zwei aufgrund ihres Gewichts verdächtige Treibstoffkanister, in denen insgesamt 44 Stangen Zigaretten versteckt waren, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.

2.400 Euro Strafe

Die angehenden Zöllner sollten bei der Schulung am 1. Juni die richtige Durchsuchung von Bussen und Kleintransportern lernen und brachten den bulgarischen Kleintransporter dafür in die Prüfhalle, wo sie prompt auf die geschmuggelten Zigaretten stießen. Versteckt waren diese auf der Unterseite der Kanister, die mit einer speziellen Öffnung ausgestattet waren. Der Lenker musste an Ort und Stelle 2.400 Euro Strafe zahlen. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt und vernichtet.