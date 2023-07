Chronik

Zivilstreife verhinderte Bankomatsprengung

In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) versucht einen Bankomat zu sprengen. Einer Zivilstreife gelang es, die versuchte Sprengung zu verhindern, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.