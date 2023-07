Bezirk Oberwart: Einsätze nach Unwetter

Innerhalb von kürzester Zeit sollen in Teilen des Bezirkes Oberwart an die 70 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein. In den Gemeinden Dürnbach und Wiesfleck musste die Feuerwehr nach und nach mehrere Einsatzadressen abarbeiten. Unter anderem wurden Straßen vom Schlamm befreit oder Keller ausgepumpt. Rund drei Stunden lang waren die Feuerwehrleute allein in Wiesfleck mit den Arbeiten beschäftigt.