Lkw-Kran geriet in Stromleitung: Mann verletzt

Der 35-jährige Arbeiter sei an Ort und Stelle reanimiert und mit dem Christophorus 16 in das Krankenhaus in Graz eingeliefert worden. Über den Gesundheitszustand des aus der Steiermark stammenden Mannes sei derzeit nichts Näheres bekannt, hieß es am Nachmittag von der Landespolizeidirektion Burgenland. In Grafenschachen musste kurzfristig der Stromkreis abgeschaltet werden.