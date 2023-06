Maierhofer wird Talente-Coach in Fußballakademie

Meister mit Rapid und Salzburg, Torschützenkönig in der Fußball Bundesliga – und jetzt das neue Aushängeschild der Fußballakademie Burgenland. Stefan Maierhofer gab am Freitag sein Karriereende als Spieler bekannt und wurde als neuer Talente-Coach der Akademie vorgestellt. „Um hier vor allem die Perspektivspieler, die Potenzialspieler zu begleiten. Das heißt von der sportlichen Schiene über die ernährungswissenschaftliche Schiene bis hin zur Schule und auch über die Persönlichkeitsentwicklung. Das sind Aufgaben, wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass der Stefan der Richtige ist“, sagte der sportliche Leiter der Akademie, Patrick Glavanics, über die neue Rolle von Maierhofer.

Rückkehr nach Mattersburg

Stefan Maierhofer kehrt damit zurück nach Mattersburg. Von Sommer 2017 bis Sommer 2018 war er für den SVM in der Bundesliga auf Torjagd. Zuletzt war er Spielertrainer in der Regionalliga in Krems. Über seine neue Funktion im Nachwuchsbereich, sagte er heute: „Ich werde hier auch ein kleines Zimmer beziehen, damit ich einfach wirklich vor Ort bin. Damit ich mich wirklich so einbringen kann, wie ich, dass ich mit den Jungs hier gemeinsam auch Fußball schauen kann, mich austauschen kann. Und ich hoffe, dass ich das eine oder andere Talent nach oben bringe“.

Noch einige personelle Baustellen

Mit der Verpflichtung von Maierhofer sei ein erster Etappensieg im personellen Bereich gelungen. Einige Baustellen aber noch offen. Nach den Abgängen von Christoph Witamwas und Ronald Spuller ist die U-18 derzeit ohne Trainerteam. Parallel laufen nach wie vor die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern, um den jungen Spielern auch eine Perspektive zu bieten. Dazu sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Ich bin guter Dinge, dass sich auch in dieser Ebene und mit dieser Herausforderung in den nächsten Monaten wieder etwas neues Gutes für diese Akademie ergeben wird“. Trainingsstart der Akademie-Teams ist am 21. Juli. Bis dahin sollen zumindest alle personellen Lücken geschlossen sein.