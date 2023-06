Ferienbeginn für 33.000 Schülerinnen und Schüler

Für 1.540 Maturantinnen und Maturanten ist ihre Schullaufbahn heuer zu Ende gegangen. Genaue Ergebnisse zur Matura liegen noch nicht vor, nur soviel: Das Burgenland ist in der Statistik mit den meisten „Sehr gut“ in Englisch und Mathematik Klassenbester in ganz Österreich. Das bedeutet, dass mehr als ein Viertel der Maturantinnen und Maturanten die Bestnote in diesen Fächern erreicht hat. Für alle 33.000 Schülerinnen und Schüler geht es jetzt in die Ferien.

Positives Jahreszeugnis auch für 500 ukrainische Schüler

Auch fast 500 ukrainische Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Schulstufen dürfen sich im Burgenland über ein positives Jahreszeugnis freuen. Ein Blick in den Herbst zeigt, dass im kommenden Schuljahr fast 3.000 Taferlklassler in ihr erstes Schuljahr starten. Für mehr als 2.600 bisherigen Volksschulkinder geht es ab September in einer Mittelschule oder AHS-Unterstufe mit dem Unterricht weiter.