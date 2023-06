Neue Stammzellenspende-Aktion startet

Der Verein „Geben für Leben“ möchte mit dieser Typisierungsaktion vor allem viele junge Spenderinnen und Spender aufnehmen. Die Junge ÖVP sieht sich dabei verantwortlich, die Zahl der jungen Stammzellenspenderinnen und -spender zu erhöhen, erklärte Vanessa Tuder, Landesobfrau der JVP Burgenland. Man wolle viele Menschen motivieren sich typisieren zu lassen und ihnen gleichzeitig mögliche Ängste vor einer solchen Typisierung zu nehmen, so Tuder. Daher habe man eine entsprechende Plattform geschaffen.

ORF/Daniel Freismuth

Unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“, kann man sich bis Ende des Jahres, jedes Monat in einem anderen Bezirk im Burgenland typisieren lassen. Den Anfang macht am Freitag der Bezirk Oberwart in Oberkohlstätten. Von 17.00 bis 19.00 Uhr können sich Freiwillige ihre Stammzellen im Kommunikationszentrum in Oberkohlstätten typisieren lassen.