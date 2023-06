Mädchen missbraucht und vergewaltigt

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt warf dem Angeklagten den schweren sexuellen Missbrauch Unmündiger, Vergewaltigung, Nötigung, die Bestimmung zur Herstellung pornografischer Darstellungen Minderjähriger, sexuelle Belästigung und Körperverletzung vor. Er soll sich als 17- bis 19-Jähriger vier Mädchen, die damals zwischen elf und 13 Jahre alt waren, „sexuell genähert“ haben. Alle vier gehörten seinem Freundeskreis an und waren deshalb öfter in seiner Wohnung, sagte der Niederösterreicher vor Gericht.

Angeklagter: 13-Jährige mit Freundin verwechselt

Bei einer Zwölfjährigen gestand er sexuelle Handlungen ein, bestritt aber, gewusst zu haben, dass sie noch so jung sei. Im Fall einer 13-Jährigen meinte der Angeklagte, er habe sie unter Drogeneinfluss mit seiner damaligen Freundin verwechselt und sofort aufgehört, als er das gemerkt habe. Sexuelle Handlungen mit den beiden anderen Mädchen (elf und 13) habe es nicht gegeben.

Freundin: Habe mich gewehrt

2019 soll der heute 22-Jährige seine damalige Freundin vergewaltigt haben, nachdem diese ihn gebeten habe, mit dem Geschlechtsverkehr aufzuhören, weil sie Schmerzen habe. Die damals 15-Jährige gab an, sie habe sich gewehrt und versucht, ihn wegzudrücken. Mehrmals habe sie gesagt, er solle aufhören. Der Angeklagte bestritt, davon etwas mitbekommen zu haben: „Das habe ich nicht gehört, wir haben zu dem Zeitpunkt sehr laut Musik laufen gehabt.“

Eine weitere Zwölfjährige soll der Angeklagte über soziale Netzwerke dazu aufgefordert haben, ihm Nacktfotos zu schicken. Außerdem soll er ihr gedroht haben, die Fotos, die er bereits von ihr habe, zu veröffentlichen, wenn sie nicht weitere schicke. Dazu bekannte er sich nicht schuldig.

Sexuelle Belästigung und Körperverletzung eingestanden

Sexuelle Belästigung und Körperverletzung gestand der 22-Jährige ein. Im Schwimmbad habe er Mädchen aus seinem Freundeskreis manchmal fest aufs Gesäß geschlagen. „Das hat die ganze Gruppe gemacht“, meinte er. Ebenso geständig war der 22-Jährige zum Vorwurf des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls. Als Reinigungskraft habe er in einem Unternehmen im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha immer wieder Geld gestohlen, um sich seinen Drogenkonsum zu finanzieren.

Angeklagter begründet Verhalten mit Drogenkonsum

Die Erzählungen und Begründungen des 22-Jährigen, die oft mit Drogenkonsum in Verbindung standen, stießen bei Richterin Gabriele Nemeskeri generell auf wenig Verständnis. „Sie wollen sich sehr häufig auf die Drogen ausreden“, sagte sie. Die Staatsanwältin ergänzte: „Arbeiten ist schon gegangen. Aber interessanterweise immer, wenn man sie auf die konkreten Vorfälle anspricht, waren sie so beeinträchtigt, dass sie nicht wissen, was sie tun.“ Im Lauf des Tages sollen mehrere Zeugen befragt werden. Ein Urteil ist für den Abend geplant.