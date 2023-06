Burgenländer als Burgherr

Markus Albero Grimmenstein ist 48 Jahre alt, arbeitet im Versicherungsbereich, wohnt in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) und fühlt sich am wohlsten, wenn er über den Burggraben sein Lebenswerk betritt. „Ich wollte immer schon auf einer Burg wohnen“, erzählte er. Als Kind sei das nicht möglich, aber als Erwachsener könne man seinen Traum auch verwirklichen. Er habe sich umgesehen, welche Burgen es gebe und ob deren Renovierung von der Größe her auch machbar sei. Auf die Frage, was eine Burg kostet, antwortete der Burgenländer: „Ein paar Fertigteilhäuser – schlüsselfertige.“

In tausenden Arbeitsstunden renoviert

Als Grimmenstein die Burg 2014 kaufte, war sie in einem sehr desolaten Zustand. Er investierte tausende Arbeitsstunden, um dem 900 Jahre alten Gebäude wieder Leben einzuhauchen. Die Burg sei zuvor jahrzehntelang verfallen und er habe von Grund auf begonnen – mit Strom-, Wasser-, Kanalleitungen und dem kompletten Abdichten der Dächer.

Namen behördlich geändert

Markus Albero Grimmenstein, der am liebsten in der Ritterzeit leben würde, ist nicht nur auf seine Burg, sondern auch auf seinen Namen stolz. Er heiße seit 2016 Grimmenstein. Die Behörde habe die Namensänderung genehmigt, weil er die Burg ja auch renoviert habe und erhalte. Auf Burg Grimmenstein sind auch Besucherinnen und Besucher gerne gesehen.