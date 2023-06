Chronik

A4: Lkw klemmt Pkw bei Trennwand ein

Ein Lkw und zwei Pkw sind am Montagmorgen auf der A4, der Ostautobahn, in Fahrtrichtung Wien bei der Abfahrt Parndorf in einen Unfall verwickelt gewesen: Dabei klemmte der Lkw einen Wagen bei der Mitteltrennwand ein. Die 39-jährige Autolenkerin konnte sich aus dem Wrack befreien.