Verkehr

Bahnhof Zurndorf wird um 4,5 Millionen Euro modernisiert

Der Bahnhof Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird einer Modernisierung unterzogen. Neben einem neuen Mittelbahnsteig, wird auch die gesamte Ausstattung am Bahnhofsareal erneuert. In den Sommerferien wird es daher aufgrund von Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen auf der Ostbahnstrecke kommen.