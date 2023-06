Wirtschaft

Outlet Center Parndorf: 80 Millionen Gäste in 25 Jahren

Das Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) feiert 2023 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit der Eröffnung im Jahr 1998 besuchten laut dem Unternehmen rund 80 Millionen Menschen das Parndorfer Einkaufszentrum. In fünf Bauphasen wurden seitdem insgesamt 200 Mio. Euro investiert.