Schlepperfahrzeug landete auf Zuggleisen

Gegen 10.00 Uhr am Montag verfolgte die Polizei Nickelsdorf das Fahrzeug, das über den Grenzübergang Kittsee gerast war, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag in einer Aussendung. Auch in Zurndorf wurde eine Straßensperre durchbrochen, der Lenker baute dann in der Nähe des Bahnhofs einen Unfall und landete mit dem Fahrzeug auf den Gleisen.

Im Wagen befanden sich 26 Personen – neun Kinder, elf Männer und sechs Frauen. Einer von ihnen war aus Afghanistan, die anderen aus der Türkei. Zwei mutmaßliche Schlepper aus Rumänien und der Türkei wurden festgenommen. Die Bahnlinie zwischen Nickelsdorf und Parndorf musste während der Fahrzeugbergung gesperrt werden.