Bahnhöfe können online bewertet werden

Im Burgenland gibt es insgesamt mehr als 30 Bahnhöfe. Der VCÖ erhebt nun im Rahmen eines Bahnhofstests die Qualität aller burgenländischen Bahnhöfe. Wichtige Kriterien bei Bahnhöfen sind unter anderem Erreichbarkeit, Barrierefreiheit, Sauberkeit, der Wartebereich und auch das Bahnhofsumfeld. Bis 31. Juli können die Bahnhöfe online bewertet werden.

Umstieg auf Zug verringert CO2-Ausstoß um 95 Prozent

„Für eine hohe Zufriedenheit der Fahrgäste spielen Bahnhöfe eine wichtige Rolle. Ein Bahnhof soll ein Ort sein, der einfach zu erreichen ist, an dem alle gerne ankommen, alle Fahrgäste ohne Barrieren einfach mobil sein können und sich die Fahrgäste wohl fühlen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

ORF/Lukas Krenn

Laut dem VCÖ können die Klimaziele im Verkehr nur erreicht werden, wenn mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen. Wer in Österreich mit der Bahn statt mit einem Benzin- oder Diesel-Pkw fährt reduziert den direkten CO2-Ausstoß laut Umweltbundesamt um rund 95 Prozent. „Wichtig ist, es den Menschen so einfach wie möglich zu machen, mit der Bahn zu fahren. Gut erreichbare Bahnhöfe zählen ebenso dazu, wie häufige Verbindungen und ein preislich attraktives Angebot“, so Schwendinger.