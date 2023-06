Sport

Ski-Prominenz traf in Oberwart zusammen

Die alljährliche Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbands wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland abgehalten. Heuer machte die Konferenz im Burgenland Station. Zum Abschluss der Veranstaltung fand am Freitag ein großer Festakt in der Messehalle Oberwart statt.