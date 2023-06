Pool-Füll-Kalender soll Wasserengpass verhindern

Zum Wasserverband Südliches Burgenland gehört ein Großteil der Gemeinden in den Bezirken Oberwart und Güssing. In dieser Region fließen jährlich an die 50 Millionen Liter Wasser in Swimmingpools. Würde das an einem Wochenende passieren, würde die Wasserversorgung zusammenbrechen. Auch die Löschwasserreserven für Brandeinsätze wären in Gefahr.

Kalender beruht auf Freiwilligkeit

„Wenn man bedenkt, dass eine Pool-Füllung dem Verbrauch eines Vierpersonenhaushalts von zwei Monaten entspricht, kann man sich vorstellen, dass es zu Problem kommen könnte, wenn alle gleichzeitig ihren Pool befüllen“, so Christian Portschy, der Geschäftsführer des Wasserverbandes Südliches Burgenland. Aus diesem Grund hat der Wasserverband Südliches Burgenland einen online Pool-Füllkalender ins Leben gerufen. Pool-Besitzerinnen und Pool-Besitzer tragen einen Termin für die Pool-Befüllung ein. Das System beruht auf Freiwilligkeit und funktioniert laut Portschy gut.

Man könne es mit einem Servicetermin für ein Auto vergleichen. In einer Autowerkstatt bekomme man schließlich auch nicht immer sofort einen Termin und wenn man wisse, wie viele Personen wann ihren Pool befüllen, sei alles gut, so Portschy. Ein durchschnittlicher Swimmingpool fasst 30 Kubikmeter Wasser. Das sind 200 Vollbäder oder so viel Wasser, dass man 40 Stunden duschen könnte. Die Kosten für diese Wassermenge betragen laut Wolfgang Portschy etwa 60 Euro. Somit ist das Wasser das Billigste an einem Swimmingpool.