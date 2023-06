Volkshilfe fordert Kindergrundsicherung

Um das Konzept der Kindergrundsicherung bekannt zu machen, fährt Volkshilfe-Chef Erich Fenninger mit dem Fahrrad durch Österreich und hat am Mittwoch in Eisenstadt Halt gemacht, wo vor dem Landhaus eine Aktion stattfand.

Fenninger: Kinder könnten sorgenfrei leben

Das Volkshilfe-Modell zur Kindergrundsicherung sieht folgendermaßen aus: Eine erhöhte Familienbeihilfe von 285 Euro im Monat für jedes Kind in Österreich. Für armutsgefährdete Kinder steigt dieser Betrag je nach Einkommen der Eltern auf bis zu 872 Euro. Das würde die Kinderarmut beenden, so Volkshilfe-Österreich-Chef Erich Fenninger. Statt 17 Prozent wären null Prozent von Armut betroffen, die Kinder könnten sorgenfrei aufwachsen, „und wären nicht die Arbeitslosen von morgen, sondern die, die selbst wirksam sind“, so Fenninger.

ORF

Dunst: Mehr Familien kommen in Sozialmärkte

Die Kosten für die Maßnahme beziffert die Volkshilfe auf rund 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Dabei würde allerdings der bisher geltende steuerliche „Familienbonus Plus“ durch die Kindergrundsicherung ersetzt. Für Kinder und Familien gibt es in Österreich schon bisher einige Sozialleistungen. Warum das nicht immer ausreicht, erklärte Volkshilfe-Burgenland-Präsidentin Verena Dunst so: „Wir haben immer mehr alleinerziehende Väter und Mütter. Zum Zweiten haben wir durch die Coronavirus-Pandemie Menschen, die in Schulden geraten sind und drittens jetzt noch die Teuerung, die Inflation. Da merkt man schon, die Armutszahlen steigen und den Familien, die sich bei uns melden und auch in den Sozialmärkten, die wir betreiben als Volkshilfe, werden immer mehr.“

ORF

Die Kindergrundsicherung beschließen müsste der Nationalrat. Die Volkshilfe sammelt derzeit Unterschriften für eine entsprechende Petition.