Mehrere Unfälle mit Verletzten

Auf dem Güterweg zwischen Schützen und Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat sich Montagfrüh ein Pkw überschlagen. Die Ursache ist noch unklar. Der 35-jährige Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht. Im Einsatz waren neben dem Roten Kreuz auch die Feuerwehr und die Polizei.

In Neusiedl am See ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Pkw in ein geparktes Auto gefahren. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus nach Kittsee gebracht. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See.

Feuerwehr Stegersbach

Vier Verletzte in Burgauberg

In Burgauberg (Bezirk Güssing) sind Montagabend bei einem Autounfall vier Menschen verletzt worden. Drei Personen wurden leicht verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Über die Unfallursache war noch nichts bekannt. Im Einsatz war die Feuerwehr Stegersbach.