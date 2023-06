Kery-Stiftung: Preisträger feierlich geehrt

Die Preisträgerinnen und Preisträgern kommen aus den Sparten Bildende und Darstellende Kunst, Literatur, Naturwissenschaften, Sport, Soziales, sowie erstmalig „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, und „Digitalisierung und Innovation“.

Die heurigen Preise der Burgenland-Stiftung Theodor Kery gehen an den Bildenden Künstler Florian Lang, die Darstellende Künstlerin Iris Dittler, Autorin Barbara Zeman, den Umweltgeophysiker Matthias Steiner, die Volkshilfe Burgenland und den Eishockeyverein Stegersbach.

„Digitalisierung“ und „Klimaschutz“ neue Kategorien

In der neuen Kategorie „Digitalisierung und Innovation“, wurde Marc Payer ausgezeichnet und für „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ der „Freuraum“ in Eisenstadt, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kery-Stiftung, Michael Gerbavsits. „Ja, wir haben heuer zwei neue Preiskategorien eingeführt, weil wir überzeugt davon sind, dass diese Bereiche ganz, ganz wichtig sind um das Leben auf unserer Erde so halbwegs beizubehalten, wie wir es kennen“, so Gerbavsits.

Vier Ehrenpreise vergeben

Neuerungen gab es auch bei den Ehrenpreisen, sie wurden erstmals in vier Kategorien vergeben. Der erste Europapreis ging an die ehemalige EU- Politikerin Christa Prets. „Ich war sehr überrascht und habe nicht damit gerechnet, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Europa ein Thema ist“, so Prets.

Mit dem neuen Medienpreis wurde die Grand Dame der burgenländischen Medienszene Hilde Szabo ausgezeichnet. „Ich war ziemlich überrascht. Ich bin ja immerhin seit 2005 in Pension und weit weg von meinem Beruf. Und dass man sich noch an mich erinnert, war schon sensationell“, sagte Szabo.

Der Fred Sinowatz Bildungspreis ging an den langjährigen Vorsitzenden der burgenländischen Volkshochschulen Hans Spiess. Stefan Tasch wurde mit dem Eugen Horvath Wirtschaftspreis ausgezeichnet.