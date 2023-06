A2: Sperren bringen Umwege für Pendler

Die A2-Anschlusstelle Lafnitztal bei Markt Allhau wird bereits ab nächsten Montag komplett für den Verkehr gesperrt. Das gilt auch für den Autobahnzubringer vom Kreisverkehr Kemeten zur A2. Dort begannen am Montag erste Vorbereitungsarbeiten. Brücken und Fahrbahn sind 40 Jahre alt und müssen von Grund auf saniert werden.

ORF

Asphalt wird erneuert

Im Freilandbereich werde die gesamte Asphaltschicht erneuert, erklärte ASFINAG-Regionalleiter Roland Sticker. Auf den Brücken werde der Asphalt bis zum Rohtragwerk abgetragen. Dann würden der Asphalt, die Randbalken, die Sicherheitseinrichtungen wieder neu aufgebaut. Die Arbeiten bei Markt Allhau werden bis Ende September dauern.

ORF

Anschlussstelle Pinkafeld ab Mitte Juli gesperrt

Die A2-Anschlussstelle Pinkafeld wird ab Mitte Juli für zwei Monate für den Verkehr gesperrt. Auch hier steht eine Generalsanierung an. Die Autofahrerinnen und -fahrer müssen sich auf Umwege einstellen. Von Oberwart kommend bietet sich Richtung Wien die Anschlussstelle Pinggau-Friedberg an, Richtung Graz die Auffahrt Hartberg. Die Südautobahn selbst sollte während der Arbeiten an den Anschlussstellen ohne Einschränkungen befahrbar sein. Es bleiben alle Spuren offen.