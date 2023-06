Wasserstoff aus Wind- und Sonnenstrom

Das Burgenland verfügt über große Mengen an erneuerbarem Strom. Zur Erzeugung von Wasserstoff könnten Stromspitzen herangezogen werden, erklärte der Geschäftsführer der BE Energy, Klaus Maras. Die Produktion von Wasserstoff ist zwar energieintensiv, dafür kann aber Wasserstoff gespeichert und im Gegensatz zu Strom flexibel verwendet werden. Die Pilotanlage solle der Forschung auch dazu dienen, gute Erkenntnisse im Realbetrieb zu gewinnen. Man habe ja vor, ein großes Wasserstoffprojekt im Nordburgenland zu realisieren.

ORF

Schneemann : Wasserstoffbedarf wird sich vervielfachen

Wasserstoff wäre eine Variante, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern, sagte der für Forschung zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Er geht davon aus, dass sich der Wasserstoffbedarf in Österreich in den kommenden Jahren vervielfachen wird. Ziel sei es, einen Großteil dieses Mehrbedarfs durch lokale Produktion im Burgenland, aber auch in Österreich generell, abzudecken. „Wenn wir das schaffen, sind wir zwangsläufig Vorreiter in dieser Hinsicht“, so Schneemann.

In das Wasserstoffpilotprojekt in Neusiedl am See wurden in Summe 4,3 Millionen Euro investiert. Die Anlage soll in den kommenden Wochen in Betrieb gehen.