Erste Gartenmeile in Neusiedl am See

In Neusiedl am See sind am Straßenrand und auf öffentlichen Grünflächen etwa 40 Beete mit heimischen Steppenblühern und exotischen Pflanzen, wie Palmen, angelegt. Das Pflanzkonzept nennen der Buchautor Thomas Amersberger und der Pflanzenexperte Wolf Stockinger „New Pannonien Style“. Die Idee ist an die Bepflanzung eines alten Bauerngartens angelehnt, aber kombiniert mit exotischen Pflanzen. Die Exoten verdrängen heimische Arten nicht, erklärte Amersberger.

„Mexikanische Pflanzen wachsen etwa nur in diesen Kies- und Schotterbeeten, die könnten nie ausbrechen, also sie würden nie in ein Naturschutzgebiet eindringen. Das ist uns wirklich wichtig, denn ich finde, Pflanzen, die man früher gehabt hat, die Goldrute, die dann massenhaft wächst, oder die Robinie, die sogar Naturschutzgebiete gefährdet, weil sie den Boden verändert. Die sind aus dem Sortiment gestrichen“, so Amersberger.

Gartenmeile in Neusiedl am See In Neusiedl am See findet noch bis Samstag die erste Gartenmeile statt. Im Mittelpunkt stehen Pflanzen, die wenig Wasser brauchen und sowohl in Privatgärten als auch auf öffentlichen Grünflächen gedeihen.

Stadt will auf Nachhaltigkeit setzen

Durch diese spezielle Pflanzenauswahl will die Stadt auf Nachhaltigkeit setzen, so Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ). Wichtig ist, dass nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz sein müssen, um zu Gießen, das ist wichtig für das Klima und die Umwelt, damit wir nicht unnötig Wasser verbrauchen. Daher begrüße ich sehr, dass wir das haben", so Böhm.

Freitagvormittag startete das Programm der ersten Gartenmeile in Neusiedl am See. Abends ab 19.30 Uhr finden Vorträge im Haus im Puls statt.