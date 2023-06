BH-Mitarbeiterin sorgt für Festnahme von Räuberin

Der BH-Mitarbeiterin fielen bei einer Antragsprüfung in einer Aufenthaltssache Ungereimtheiten bei den Daten der Frau auf. Sie kontaktierte die Polizei und es, stellte sich heraus, dass die Frau rechtskräftig verurteilt war und von der Polizei gesucht wurde. Als die Frau zu einem Termin in der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf kam, warteten Polizisten in Zivil bereits auf sie und nahmen sie fest. Sie muss nun ihre Haftstrafe absitzen.