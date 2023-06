Rekordniveau bei Beschäftigten

Insgesamt 8.210 Personen im Burgenland waren Ende Mai im Burgenland auf Jobsuche. Damit hat sich die Zahl der Beschäftigungslosen – also Arbeitslose inklusive Schulungsteilnehmer – im Vergleich zum Mai 2022 um 3,2 Prozent erhöht. Regional gibt es deutliche Unterschiede: Der Bezirk Jennersdorf verzeichnete mit minus 9,4 Prozent einen deutlichen Rückgang an Arbeitslosen, während es in Oberwart mit plus 15 Prozent den größten Anstieg gab.

Sengstbratl: Lage relativ stabil

Die Lage am Arbeitsmarkt ist laut AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl relativ stabil. Die Betriebe hätten aber enormen personellen Nachholbedarf in Folge des starken Wirtschaftsaufschwungs gehabt. Zudem sei es stark spürbar, dass die Babyboomer in Pension gingen.

Insgesamt gibt es am burgenländischen Arbeitsmarkt mehr 1.800 offene Stellen – vor allem im Tourismus und in der Baubranche. Positiv bewertete Sengstbratl die Lage bei den Menschen ab 50 Jahren: In dieser Gruppe der Arbeitslosen gibt es einen Rückgang von fünf Prozent. Noch deutlicher ist der Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen mit einem Minus von 21,7 Prozent. Bei den Jugendlichen ist die Arbeitslosigkeit hingegen um 19,9 Prozent gestiegen.

114.000 Beschäftigte

Aber auch die Zahl der Beschäftigten ist um 1.000 Personen gestiegen. Sie liegt laut AMS mit 114.000 auf Rekordniveau. Österreichweit sind rund 248.000 Personen arbeitslos.