Gesundheit

Zehn Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Sozialen Dienste Burgenland hat genau heute vor zehn Jahren ihren Standort in Oberwart eröffnet. Dort werden Kinder und Jugendliche betreut, die in psychische Not geraten sind, Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder Probleme im Kindergarten, in der Schule oder zuhause haben.