Seeadler mit GPS-Sendern ausgestattet

Die Zahl der Seeadler-Brutpaare konnte nach vielseitiger Artenschutzmaßnahmen auf 50 gesteigert werden. Mit der Besenderung der Seeadler wird ein weiterer wichtiger Schritt zum Schutz und zur Erforschung der Greifvögel gesetzt.

Dazu wurden in den vergangenen drei Jahren bereits mehrere nestjunge Adler rechtzeitig vor dem Ausfliegen aus dem elterlichen Horst erfolgreich beringt und mit GPS-Sendern versehen. Die Sender sind solarbetrieben, nur wenige Zentimeter groß und sehr leicht, sodass die Tiere dadurch im Alltag nicht eingeschränkt werden.

Katrin Zeleny

Erforschung des Verhaltens

Die Besenderung dient einerseits der Erforschung des Verhaltens und der Flugrouten der Tiere, aber auch zu ihrem Schutz, denn es können so mögliche Todesursachen besser aufgeklärt werden. Bisher haben die Sender spannende Erkenntnisse gebracht: Die Daten zeigen, dass die zuletzt besenderten Vögel teils international unterwegs sind und unter anderem Feuchtgebiete in den Nachbarländern aufsuchen.

Katrin Zeleny

Über Pannatura

Die Pannatura GmbH ist ein Unternehmen von Esterhazy. Mit insgesamt rund 44.000 Hektar ist Esterhazy Österreichs größter privater Grundbesitzer, wobei die Flächen selbst sehr unterschiedlich sind. Sie umfassen Wälder ebenso wie landwirtschaftliche Nutzflächen, aber auch Naturschutzgebiete, Wasserflächen, Schilf und Hutweiden.

Rund 5.600 Hektar des Besitzes werden landwirtschaftlich genutzt. Ein Großteil der Flächen liegt dabei in oder unmittelbar angrenzend an ökologisch sensible Gebiete wie dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, Naturschutzgebiete oder Natura-2000-Gebiete.