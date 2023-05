Busunternehmen stellt auf Pflanzenöl um

Bisher ist noch kein vollelektrischer Antrieb für Fahrzeuge in der Größe von Reisebussen möglich. Deshalb setzt Blaguss als erstes Busunternehmen in Österreich auf fossilfreien Sprit und stellt in einem Pilotprojekt fünf seiner Busse auf den Treibstoff HVO100 um. Der erneuerbare Dieselersatz wird aus Pflanzenölen oder Fettabfällen hergestellt, zum Beispiel aus gebrauchtem Speiseöl.

Blaguss Reisen GmbH/Christian Lendl

Verursacht weniger Schadstoffe

Damit könne der CO₂-Ausstoß im Vergleich zu fossilen Brennstoffen um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Der Treibstoff produziert auch ein Drittel weniger Feinstaub und verursacht rund ein Viertel weniger Kohlenmonoxid. Bei der Umstellung auf HVO entstehen für die Flottenbetreiber keine zusätzlichen Kosten. Der Familienbetrieb Blaguss will bis 2035 mit seiner gesamten Reisebusflotte klimaneutral sein.