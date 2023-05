Projekt für Einstieg in Gesundheitsbereich

60 Teilnehmerinnen befinden sich aktuell im Projekt, das noch bis 30. September läuft. Das Land Burgenland fördert das Projekt mit rund 100.000 Euro. Es richtet sich an beschäftigungslose Frauen, die im Pflege- und Gesundheitsbereich Fuß fassen wollen. Im Projekt bekommen sie Informationen über mögliche Berufsfelder, Ausbildungen und deren Anforderungen sowie auch erste Einblicke in diese Bereiche.

ORF

Fachkräftemangel entgegenwirken

Frauen sollen so motiviert werden, in diese Berufe einzusteigen. Gleichzeitig wirke man damit dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen entgegen, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Veränderte Ausbildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten hätten in der Vergangenheit für Unklarheit gesorgt, sagte Projektleiterin Katharina Brodnik – das werde durch „ABZ Step into Care“ geändert.

Das ABZ Austria führt im Auftrag des Landes Beschäftigungsprojekte für Frauen im Südburgenland durch. In den vergangenen 1,5 Jahren sind über 200 Personen beraten worden.