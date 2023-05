RLO: Neusiedl muss um Ligaverbleib zittern

Die Siegendorfer feierten am Freitag einen 1:0 Achtungserfolg beim Vizemeister Elektra. Sie überholten damit am letzten Spieltag Scheiblingkirchen und beendeten die Saison auf dem 13. Tabellenplatz. Trotzdem muss Aufsteiger damit wieder zurück in die Burgenlandliga. Seit Freitag steht fest, dass in der 2. Liga mit den Rapid Amateuren und den Austria Amateuren zwei Ostligaklubs absteigen. Das bedeutet, dass es vier sichere Absteiger in der Regionalliga Ost gibt.

Fünf Absteiger in der Ostliga möglich

Für Burgenlands Fußball könnte es noch schlimmer kommen. Sollte nächste Woche auch die Admira aus der 2. Liga absteigen, gibt es in der Ostliga insgesamt fünf Absteiger. Dann würde es auch den SC Neusiedl treffen. Die Seestädter gewannen am Freitag zu Hause 4:0 gegen Wiener Neustadt, müssen nun aber eine weitere Woche zittern.

ORF

Das führt natürlich auch zu Kritik am Verband. „Wir haben im Vorfeld gewusst, dass es passieren kann. Aber, dass man eine Woche vorher nichts weiß, ist traurig. Da müsste sich der ÖFB an der Nase nehmen, und sagen, dass maximal drei oder vier Vereine absteigen und nicht: Schauen wir einmal, was passiert“, sagte Neusiedls sportlicher Leiter Günther Gabriel.

„Katastrophe für jeden Verein in dieser Situation“

„Wenn nächste Woche die Admira nicht zumindest unentschieden spielt, gibt es fünf Absteiger. Das ist eine Katastrophe für jeden Verein, der in dieser Situation ist. Die Moral hat gepasst. Für uns war es jetzt einmal extrem wichtig, dass wir gewonnen haben“, sagte Kapitän Patrick Kienzl.

Spannend bleibt der Abstiegskampf auch in der Burgenlandliga, denn alle Kandidaten blieben am Freitag ohne Punkte. Rudersdorf verlor gegen den bereits feststehenden Meister aus Oberwart 0:2, Schattendorf in Leithaprodersdorf mit 2:3. Markt Allhau musste sich Deutschkreutz 1:3 geschlagen geben.