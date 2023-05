chronik

Katze aus gekipptem Fenster in Mattersburg gerettet

Die Feuerwehr Mattersburg wurde am Donnerstag zu einer Tierrettung in Mattersburg alarmiert. Ein Kater versuchte durch ein gekipptes Fenster in eine Garage zu gelangen. Das Tier blieb im gekippten Fenster stecken und konnte sich selbst nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.