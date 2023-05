Schäden nach Unwetter

Heftige Gewitter sorgten seit dem Nachmittag für überflutete Straßen und Keller. Im Bezirk Mattersburg etwa mussten in mehreren Gemeinden neun Feuerwehren mit über 100 Mitgliedern und 20 Fahrzeugen ausrücken. Es galt etwa, „enormen Schlammmassen“ von den Straßen zu entfernen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Abend noch an, hieß es vom Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg.

Fotostrecke mit 6 Bildern Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Feuerwehr Mattersburg Feuerwehr Mattersburg Feuerwehr Mattersburg Feuerwehr Mattersburg Feuerwehr Mattersburg

Hagelversicherung: 300.000 Euro Schaden

Besonders vom Waldviertel bis ins östliche Flachland und vom Grazer Umland bis ins Südburgenland zogen Unwetterzellen und schädigten die Landwirtschaft teilweise schwer, so die Österreichische Hagelversicherung. Im Burgenland wurden etwa 300.000 Euro Schaden in den Bezirken Güssing und Mattersburg festgestellt.

Unwetter im Raum Rust und Mattersburg Straßen verwandelten sich gestern in reißende Flüsse, Weingärten standen unter Wasser

„Nach ersten Begehungen durch unsere Sachverständigen rechnen wir in den Bundesländern Niederösterreich, Burgenland und Steiermark mit einem Gesamtschaden in der Höhe von drei Millionen Euro, davon alleine zwei Millionen Euro in der Steiermark. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche von insgesamt 9.000 Hektar wurden vor allem Acker- und Obstkulturen geschädigt“, so Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.