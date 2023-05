Parteitag entscheidet über SPÖ-Vorsitz

Versuche, doch noch eine Stichwahl unter den Mitgliedern durchzuführen, sind am Dienstagnachmittag vom Parteivorstand abgeblockt worden. Mit 25:22 wurde dieser von Babler und der Wiener Landespartei geäußerte Wunsch abgelehnt. Babler meinte nach der Sitzung, er hätte sich eine stärkere Einbindung der Mitglieder gewünscht. Seine Chancen geschmälert sieht er durch die Entscheidung am Parteitag jedoch nicht.

Doskozil akzeptiert Enscheidung

Doskozil will diese Entscheidung akzeptieren, wie er der nach der Sitzung sagte. Dass es auf dem Parteitag zu einer „Kampfabstimmung“ zwischen ihm und Babler komme, sei für ihn in Ordnung.

„Wir diskutieren jetzt schon seit 10.00 Uhr Vormittag über das weitere Prozedere und um das Ganze auch aufzulösen und auch zu einem Ende zu führen, war mir beispielsweise klar, dass auch ich einen Schritt zurückgehen muss und das akzeptieren muss, dass wir am Parteitag eine, wenn Sie so wollen, Kampfabstimmung, haben", so Doskozil nach der Sitzung. Er zeigte sich optimistisch, dabei siegreich hervorzugehen und auch die nächste Nationalratswahl mit der SPÖ zu gewinnen. Der Sieger müsse die Partei jedenfalls wieder einen