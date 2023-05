Oberwart hat einen neuen Stadtgarten

Schon seit einigen Monaten sind die Umbauarbeiten im Stadtpark abgeschlossen. Mit der Eröffnung hat sich die Stadt aber Zeit gelassen, bis die vielen neuen Pflanzen ihre volle Pracht entfaltet haben, fast 6.000 sind es insgesamt.

1,6 Millionen Euro hat der Stadtgarten gekostet. Eine notwendige Investition, sagt Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). „Es war nicht mehr zeitgemäß, das war wirklich nicht schön. Und darum haben wir dann politisch entschieden, dass wir hier Hand anlegen wollen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt für eine attraktive Innenstadt gewesen.“

Verschiedene Zonen

Neu sind neben den Pflanzen etwa auch ein Spielplatz, eine Hundezone und Hochbeete. Eine Herausforderung war bei der Planung etwa die Einbettung der alten Kastanienbäume.

„Ein vielfältiges Angebot der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, war das Wichtigste“, so Landschaftsarchitekt Heinz Gerbl. „Also nicht nur jetzt Bäume, Sträucher etc. neu zu pflanzen und ein paar Bänke aufzustellen. Es war wichtig, dass man einfach verschiedene Zonen schafft, wo Aktivität stattfinden kann. Zonen, die zum Verweilen einladen und den alten Baumbestand zu erhalten, weil das ein riesiges Potenzial ist, das nicht jeder Gemeinde hat“, so Gerbl. Potenziale möchte Oberwart auch an anderen Stellen stärker ausschöpfen. In den kommenden Jahren soll die gesamte Innenstadt noch grüner werden.