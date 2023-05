Gutes Zeugnis für Wirtschaftskammer

In Sachen Kundenzufriedenheit, Mitgliedernutzen und Servicequalität erzielte die Wirtschaftskammer Burgenland nach eigenen Angaben Top-Werte. Das untermauere, dass die Kammer der wichtigste Vertreter der heimischen Wirtschaft sei, so Direktor Rainer Ribing. Punkten könne man vor allem mit Informations- und Bildungsangeboten.

Weitere Investitionen geplant

Damit das auch so bleibt, soll es in den kommenden Jahren weitere Investitionen geben. Am WIFI-Standort Eisenstadt wird etwa ein Parkdeck mit neuen Schulungsanlagen für Kursteilnehmer entstehen. In Oberwart sollen bis 2025 neue energieeffiziente Bildungs- und Büroräumlichkeiten gebaut werden.