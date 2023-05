Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

An dem Verkehrsunfall waren insgesamt vier Autos beteiligt, sie sind zusammengestoßen. Was den Unfall ausgelöste, war am Nachmittag noch nicht bekannt. Der verletzte Erwachsene wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Wiener Neustadt geflogen. Die beiden Kinder wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

FW St. Margarethen