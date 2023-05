Fahrzeugbergungen nach Unfällen auf S4 und S31

Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag gegen zwei Uhr Früh. Ein Fahrzeuglenker krachte in Fahrtrichtung Oberpullendorf auf Höhe der Ausfahrt Forchtenstein mit seinem Pkw frontal in die Leitschiene. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Fahrzeug und die Leitschiene schwer beschädigt. Der Fahrer bliebt unverletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich am Samstag auf der S4. Eine PKW-Lenkerin touchierte auf der Mattersburger Schnellstraße in Fahrtrichtung Wiener Neustadt die Leitschiene. Der Pkw kam erst nach rund 100 Metern quer zur Fahrbahn auf beiden Fahrspuren zum Stillstand. Durch die enorme Wucht wurde die gesamte Hinterachse des Fahrzeuges ausgerissen und seitlich unter das Fahrzeug gedrückt.

Die beiden Insassinnen wurden von der Mannschaft eines zufällig an der Unfallstelle vorbeikommenden Rettungswagens versorgt, blieben aber ebenfalls unverletzt. Die Feuerwehr Mattersburg stand mit fünf Fahrzeugen und 19 Mitgliedern im Einsatz.