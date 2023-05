EZE will mit neuem Elektronik-Markt punkten

Das Einkaufszentrum Eisenstadt wurde – dort, wo früher Parkplätze waren – um 4.500 Quadratmeter erweitert. Auf 1.400 Quadratmetern davon hat sich „MediaMarkt“ eingemietet. Ein großer Elektronikfachmarkt habe in der Landeshauptstadt lange gefehlt, sagte der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Die Eisenstädter und die Menschen aus der Umgebung müssten jetzt nicht mehr nach Wiener Neustadt oder in die SCS fahren, sondern würden in der Landeshauptstadt bestens bedient. Derzeit gebe es in Eisenstadt 2.000 Unternehmen, so Steiner.

ORF

Buchinger: Ausbau mit PV-Anlage und Begrünung

Beim Ausbau habe man auf Nachhaltigkeit geachtet, betonte EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger. Das neue Dach sei mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, im Außenbereich habe man mehr Wert auf Begrünung gelegt. Die PV-Anlage deckt den kompletten Energiebedarf des neuen Elektromarkts. Man habe den Zubau in den letzten neun Monaten hochgezogen und sei besonders stolz darauf, das großteils mit lokalen Firmen geschafft zu haben, betonte Buchinger.

„MediaMarkt“ bringt 27 neue Jobs

Die Filiale in Eisenstadt ist für „MediaMarkt“ der dritte Standort im Burgenland, sagte Marktleiter Günter Stipkovits. Mit der Ansiedelung des Konzerns sind 27 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden. Drei Geschäftsflächen sind im neuen Zubau noch frei, man sei aber schon in konkreten Verhandlungen mit vielversprechenden Mietern, hieß es am Mittwoch von der Zentrums-Geschäftsführung.

ORF

Auch alter EZE-Trakt soll adaptiert werden

Rund 6.500 Kundinnen und Kunden kommen bisher täglich ins EZE. Der alte Trakt des EZE hat eine Fläche von 11.000 Quadratmetern, auf der 35 Shops untergebracht sind. Laut EZE-Geschäftsführung soll auch dieser Teil schrittweise adaptiert werden und dann auch eine PV-Anlage bekommen. Zurzeit ist das aus baulichen Gründen noch nicht möglich.